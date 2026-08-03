Россиян предупредили о тактике ВСУ вместо крупного контрнаступления

Живов: ВСУ не готовят масштабное контрнаступление, ставка на дроны и точечные удары

Политолог Алексей Живов заявил, что украинская армия вряд ли готовит масштабное контрнаступление, а возможные локальные атаки не способны изменить ситуацию на фронте из-за дефицита личного состава и техники. Он отметил это в беседе с «Царьградом».

По его мнению, ВСУ скорее будут делать ставку на точечные действия, дроны и удары по тыловым регионам, чем на крупный прорыв. Живов пояснил, что на отдельных участках фронта, включая ореховское и запорожское направления, украинские силы действительно предпринимают попытки наступательных действий, однако признаков подготовки к большому контрнаступлению пока не видно.

По его оценке, преимущество в живой силе и технике остается за Российской армией, а любое масштабное наступление для ВСУ обернулось бы прежде всего потерями без заметного результата. Эксперт также отметил, что крупные скопления техники и личного состава на поле боя становятся уязвимыми для дронов, поэтому открытое наступление в нынешних условиях выглядит крайне рискованным.

Отвечая на вопрос о возможных ударах по российским позициям в сентябре, в том числе в период выборов, Живов заявил, что не видит в этом особого смысла. По его словам, куда больший политический эффект имеют теракты и удары беспилотниками по тыловым регионам. Он подчеркнул, что украинская армия сильно истощена по личному составу, а максимум, что можно допустить, — это попытка локальных действий со стороны нового главнокомандующего ВСУ, если тот захочет продемонстрировать результативность.

Ранее эксперты «Царьграда» объяснили причины топливного кризиса на Украине. Они пояснили, что это произошло из-за ударов ВС России по топливным складам и заправкам, сокращения предложения на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе и обмеления Дуная из-за аномальной жары, что перекрыло один из каналов поставок.