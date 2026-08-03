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20:37, 3 августа 2026 (обновлено: 20:43, 3 августа 2026)Бывший СССР

Посол Украины в США прокомментировала свою отставку

Экс-посол Украины в США Стефанишина прокомментировала свою отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Отправленная в отставку посол Украины в США Ольга Стефанишина прокомментировала свое увольнение. Ее слова передает «РБК-Украина».

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее», — написала Стефанишина.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что увольнение посла может быть связано с тем, что ей заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее Стефанишина заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ней ее отставку. О ее увольнении стало известно 3 августа.

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