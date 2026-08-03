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20:52, 3 августа 2026Культура

Ариана Гранде приостановит карьеру на фоне обвинений в пропаганде анорексии

Певица Ариана Гранде прекратит публичную деятельность после тура Eternal Sunshine
Ольга Коровина

Фото: Daniel Cole / Reuters

Популярная американская певица Ариана Гранде сделает перерыв в карьере после завершения гастрольного тура Eternal Sunshine. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя артистки.

«Она хочет закончить тур здоровой и счастливой, а потом возьмет заслуженную паузу на фоне бесконечных затянувшихся спекуляций», — сообщил инсайдер. Отмечается, что решение о приостановке публичной деятельности принято певицей на фоне обсуждений ее внешности и обвинений в пропаганде анорексии.

Финальное шоу тура Eternal Sunshine состоится в Лондоне 1 сентября 2026 года. Также Гранде должна появиться в составе труппы мюзикла Sunday in the Park with George, премьера которого запланирована на 2027 год.

Ранее Гранде обеспокоила фанатов чрезмерной худобой. Певица поделилась роликом с концерта, на котором она выступает в мини-платье. При этом под кадрами опубликованы только восхищенные высказывания подписчиков, поскольку вскоре после размещения фото и видео Ариана ограничила возможность комментирования постов.

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