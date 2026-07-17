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14:31, 17 июля 2026Ценности

Внешность Арианы Гранде на новом видео обеспокоила фанатов

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: @arianagrande

Американская певица Ариана Гранде обеспокоила фанатов внешностью на новом видео. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась роликом с концерта, на котором она выступает в корсетном мини-платье на бретелях. При этом под кадрами опубликованы только восхищенные высказывания подписчиков, поскольку вскоре после размещения фото и видео Гранде ограничила возможность комментирования постов.

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Однако другие поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу кумира и принялись писать об этом в соцсетях. Кроме того, в TikTok появились десятки видео, в которых обеспокоенные фанаты гадают, почему Гранде внезапно сбросила вес. Подобные ролики набирают миллионы просмотров на платформе.

Сама звезда никак не комментировала обсуждения.

Ранее в июне Гранде также взволновала фанатов одной частью тела в новом музыкальном клипе.

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