Назван простой способ замедлить процесс старения организма

CPB: Снижение потребления белка замедляет процессы старения организма

Снижение потребления белка может благоприятно влиять на обмен веществ и замедлять процессы старения. К такому выводу пришли авторы обзора более 350 научных исследований, опубликованного в журнале Cell Press Blue (CPB).

Исследователи проанализировали данные экспериментов на животных, клинических испытаний и наблюдательных работ. По их данным, умеренное ограничение белка улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень воспаления, уменьшает количество жировой ткани и активирует механизмы, связанные с долголетием. При этом в ряде исследований положительные эффекты наблюдались даже без уменьшения общей калорийности рациона.

Одним из ключевых механизмов оказался гормон FGF21, уровень которого повышается при снижении потребления белка. Он помогает организму эффективнее расходовать энергию, улучшает контроль уровня сахара в крови и уменьшает воспалительные процессы. Кроме того, избыток некоторых аминокислот может активировать сигнальные пути, способствующие ускоренному росту клеток, развитию ожирения и возрастных заболеваний.

В то же время авторы подчеркивают, что результаты не означают, что всем необходимо сокращать количество белка. Беременные женщины, пожилые люди и физически активные люди могут нуждаться в его повышенном потреблении.

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