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00:32, 4 августа 2026Наука и техника

Назван простой способ замедлить процесс старения организма

CPB: Снижение потребления белка замедляет процессы старения организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: stockfour / Shutterstock / Fotodom

Снижение потребления белка может благоприятно влиять на обмен веществ и замедлять процессы старения. К такому выводу пришли авторы обзора более 350 научных исследований, опубликованного в журнале Cell Press Blue (CPB).

Исследователи проанализировали данные экспериментов на животных, клинических испытаний и наблюдательных работ. По их данным, умеренное ограничение белка улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень воспаления, уменьшает количество жировой ткани и активирует механизмы, связанные с долголетием. При этом в ряде исследований положительные эффекты наблюдались даже без уменьшения общей калорийности рациона.

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Одним из ключевых механизмов оказался гормон FGF21, уровень которого повышается при снижении потребления белка. Он помогает организму эффективнее расходовать энергию, улучшает контроль уровня сахара в крови и уменьшает воспалительные процессы. Кроме того, избыток некоторых аминокислот может активировать сигнальные пути, способствующие ускоренному росту клеток, развитию ожирения и возрастных заболеваний.

В то же время авторы подчеркивают, что результаты не означают, что всем необходимо сокращать количество белка. Беременные женщины, пожилые люди и физически активные люди могут нуждаться в его повышенном потреблении.

Ранее ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки защищают мозг от возрастных изменений.

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