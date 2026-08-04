45-летнюю учительницу обвинили в оральном сексе с подростком и сбыте марихуаны

В США 45-летняя учительница совратила 15-летнего мальчика

В штате Канзас, США, 45-летнюю учительницу Кристен Бар обвинили в половых преступлениях против 15-летнего мальчика. Об этом сообщает KAKE News.

Бар работала в школе с учениками с особенностями развития. Полиции стало известно, что в июле 2026 года она совратила подростка через Snapchat, а затем занялась с ним оральным сексом.

Учительницу также обвиняют в сбыте марихуаны, спаивании несовершеннолетних, продаже им сигарет и укрывательстве беглого подростка. По версии следствия, все эти преступления она совершила со 2 по 10 июля. После этого ее муж подал на развод.

Сейчас женщина ожидает суда. Ее уволили из школы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании идет суд над бывшей учительницей, которая совратила и четыре года насиловала ученика. Пострадавшему в тот период было от 9 до 13 лет.

