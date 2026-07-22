Замужняя учительница четыре года насиловала школьника

В Великобритании идет суд над учительницей, которая совратила школьника в 1991 году

В Великобритании идет суд над бывшей учительницей, которая совратила и четыре года насиловала ученика. Об этом сообщает Daily Mail.

На скамье подсудимых оказалась 65-летняя Дебора Франклин. В 2024 году мужчина, которому сейчас за 40 лет, обвинил ее в многолетних домогательствах и изнасилованиях, происходивших с 1991 по 1995 год. Пострадавшему в этот период было от 9 до 13 лет.

Мужчина рассказал, что Франклин стала его репетитором и часто бывала у него дома. Она была очень активной и общительной и часто говорила со школьником на взрослые темы, в том числе о сексе и наркотиках. Затем она стала постепенно склонять пострадавшего к сексуальным отношениям. Мужчина заявил, что тогда не понимал, что им манипулируют. Франклин утверждала, что она — его девушка, но им нужно быть осторожными, чтобы не попасться. При этом однажды он случайно узнал, что Франклин замужем, однако никогда не видел ее супруга.

В итоге за четыре года пострадавший подвергся «бесчисленному количеству изнасилований». В одном эпизоде учительница привязала его к кровати, завязала ему глаза, а затем занялась с ним сексом. Франклин отказалась признать вину. Она находится под подпиской о невыезде. Суд продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи 34-летнюю бывшую учительницу арестовали за сексуальную связь с несовершеннолетним. В 2022 году женщина получила титул «Учитель года».