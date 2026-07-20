Бывшую учительницу года арестовали за секс со школьником

В США учительницу года арестовали за совращение несовершеннолетнего

В американском штате Миссисипи 34-летнюю Оливию Мари Смит арестовали за сексуальную связь с несовершеннолетним. Об этом сообщает WABI 5.

Смит работала в средней школе Оушен-Спрингс, где в 2022 году получила титул «Учительница года». Позднее она стала помощником директора начальной школы Оук-Парк.

20 июня школьный округ сообщил правоохранителям о потенциально неподобающем поведении Смит, после чего началось расследование. Бывшую учительницу обвинили в совращении школьника. Школьный округ Оушен-Спрингс назвал ситуацию глубоко прискорбной.

Ранее сообщалось, что в штате Виктория, Австралия, начался суд над 54-летней Николь Энн Джонс — бывшей учительницей католической начальной школы. Ее обвинили в совращении ученика, произошедшем в 1999 году.