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02:00, 20 июля 2026Из жизни

Бывшую учительницу года арестовали за секс со школьником

В США учительницу года арестовали за совращение несовершеннолетнего
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jackson County Sheriff's Office

В американском штате Миссисипи 34-летнюю Оливию Мари Смит арестовали за сексуальную связь с несовершеннолетним. Об этом сообщает WABI 5.

Смит работала в средней школе Оушен-Спрингс, где в 2022 году получила титул «Учительница года». Позднее она стала помощником директора начальной школы Оук-Парк.

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20 июня школьный округ сообщил правоохранителям о потенциально неподобающем поведении Смит, после чего началось расследование. Бывшую учительницу обвинили в совращении школьника. Школьный округ Оушен-Спрингс назвал ситуацию глубоко прискорбной.

Ранее сообщалось, что в штате Виктория, Австралия, начался суд над 54-летней Николь Энн Джонс — бывшей учительницей католической начальной школы. Ее обвинили в совращении ученика, произошедшем в 1999 году.

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