Бывшую учительницу обвинили в совращении школьника 27 лет назад

В Австралии женщина попала под суд за совращение школьника

В штате Виктория, Австралия, начался суд над 54-летней Николь Энн Джонс — бывшей учительницей католической начальной школы. Как пишет abc.net.au, ее обвинили в совращении ученика, произошедшем в 1999 году.

По версии обвинения, когда Джонс было 27 лет, она оказывала знаки внимания ученику, которому было 12 лет. Она приходила к нему домой, целовала мочки ушей перед сном, навещала в больнице с шоколадом, водила на футбол и крикет и дарила подарки.

Кроме того, женщина трогала гениталии и ягодицы школьника, целовала, терлась о него обнаженной и в конце концов инициировала секс.

Однажды Джонс прислала мальчику открытку, в которой было написано: «Розы красны, фиалки сини, будь ты старше — я бы вышла за тебя замуж». Она просила школьника никому не говорить об их отношениях, утверждая, что иначе произойдет что-то плохое.

Предполагаемый пострадавший обратился в полицию только в 2022 году. После этого Джонс арестовали и отстранили от преподавания. Она отрицает вину.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Вашингтон признала себя виновной в совращении 16-летнего школьника. Она рассказала об этом мужу, и тот сдал ее полиции.

