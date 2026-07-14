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Из жизни
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02:03, 14 июля 2026Из жизни

Учительница занялась сексом с 16-летним сыном друзей в его машине

В США учительница из Вашингтона совратила школьника в его машине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Учительница из американского штата Вашингтон признала себя виновной в совращении 16-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал KREM.

25-летнюю Маккензи Нот арестовали в мае после заявления ее мужа. Женщина сама призналась ему, что в начале мая занялась сексом с сыном их друзей. По словам подростка, он переписывался с супругами в Snapchat. Затем муж Нот ушел спать, а она стала флиртовать со старшеклассником и уговорила его встретиться.

Подросток отвез ее на холм на своей машине, где Нот стала его целовать и домогаться. Они занялись сексом в машине, а затем школьник отвез ее домой. Нот подтвердила рассказ подростка и добавила, что знала о его возрасте. По словам женщины, она просто так долго была знакома с мальчиком, что воспринимала его как друга-ровесника. Известно, что старшеклассник учился не в той школе, где работала Нот.

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11 июля женщина официально признала себя виновной в суде. Прокурор потребовал для нее тюремного заключения на срок от шести месяцев до года. Кроме того, женщину на 10 лет внесут в список лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Австралия смягчили обвинения учительнице, которая совратила 12-летнего ученика и родила от него ребенка. Женщина признала себя виновной по 15 обвинениям о сексуальных преступлениях против ребенка.

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