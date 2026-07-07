Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 7 июля 2026Из жизни

Родившей от 12-летнего школьника учительнице смягчили обвинения

В Австралии учительнице, которая совратила 12-летнего школьника, смягчили обвинения
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: The Wasp / Shutterstock / Fotodom

В штате Западная Австралия смягчили обвинения учительнице, которая совратила 12-летнего ученика и родила от него ребенка. Об этом сообщает News.com.au.

В январе 34-летняя Наоми Текеа Крейг из города Мандура признала себя виновной по 15 обвинениям о сексуальных преступлениях против ребенка. Она совратила школьника в октябре 2024 года и состояла с ним в связи до 16 декабря 2025-го. На момент совершения преступлений ученику было 12-13 лет. Когда в декабре 2025-го Крейг арестовали, она находилась на восьмом месяце беременности. 8 января она родила. По данным прокуратуры, проведенный ДНК-тест подтвердил, что отцом ребенка является пострадавший.

Теперь стало известно, что приговор женщине вынесут 17 ноября. При этом прокуратура уведомила СМИ, что с Крейг сняты некоторые обвинения, однако не сообщила, какие именно. «Несколько обвинений снимаются. Речь идет об уточнении обстоятельств, относящихся к периоду совершения преступления», — заявил юрист Майкл Тудори.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице из Техаса, которая совратила 13-летнего школьника. Женщину приговорили к 33 годам тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приграничный регион России подвергся атаке ВСУ, есть пострадавшие. Что известно об обстреле?

    Россиянка побывала в Мексике и описала страну фразой «ожирение — огромная проблема»

    Во Франции раскрыли планы по Украине на предстоящем саммите в Анкаре

    Небензя призвал не ждать реакции ООН на теракт в Старобельске

    Кличко обвинил власти Украины в срыве плана обороны Киева

    Юрист высказался о праве работодателей устраивать шестидневку

    Россияне с выским доходом раскрыли свой секрет

    Стало известно о новом плане НАТО в отношении России и Трампа

    Одна страна заявила о высоком риске военного вторжения США

    Японский премьер сменила седан на новую роскошную машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok