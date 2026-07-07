Родившей от 12-летнего школьника учительнице смягчили обвинения

В Австралии учительнице, которая совратила 12-летнего школьника, смягчили обвинения

В штате Западная Австралия смягчили обвинения учительнице, которая совратила 12-летнего ученика и родила от него ребенка. Об этом сообщает News.com.au.

В январе 34-летняя Наоми Текеа Крейг из города Мандура признала себя виновной по 15 обвинениям о сексуальных преступлениях против ребенка. Она совратила школьника в октябре 2024 года и состояла с ним в связи до 16 декабря 2025-го. На момент совершения преступлений ученику было 12-13 лет. Когда в декабре 2025-го Крейг арестовали, она находилась на восьмом месяце беременности. 8 января она родила. По данным прокуратуры, проведенный ДНК-тест подтвердил, что отцом ребенка является пострадавший.

Теперь стало известно, что приговор женщине вынесут 17 ноября. При этом прокуратура уведомила СМИ, что с Крейг сняты некоторые обвинения, однако не сообщила, какие именно. «Несколько обвинений снимаются. Речь идет об уточнении обстоятельств, относящихся к периоду совершения преступления», — заявил юрист Майкл Тудори.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице из Техаса, которая совратила 13-летнего школьника. Женщину приговорили к 33 годам тюрьмы.