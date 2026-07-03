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Из жизни
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02:02, 3 июля 2026Из жизни

Учительницу отправили в тюрьму за секс с 13-летним школьником

В США учительница совратила 13-летнего школьника и попала в тюрьму на 33 года
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Laredo KGNS-TV

В штате Техас, США, учительницу Адриану Мариэль Руллан приговорили к 33 годам тюрьмы за секс с несовершеннолетним школьником. Об этом сообщает KGNS.

Руллан попалась благодаря родителям мальчика. Они заметили, что у него внезапно появились деньги на дорогие покупки, и проверили его телефон. Там они обнаружили денежные переводы от преподавательницы и романтическую переписку с ней.

В ходе расследования выяснилось, что у учительницы и 13-летнего мальчика было 12 половых актов. Несколько раз Руллан совратила его в стенах школы.

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В суде мальчик заявил, что из-за отношений со взрослой женщиной теперь борется с депрессией и тревогой. Он рассказал, что иногда перестает чувствовать желание жить.

Ранее сообщалось, что учительнице из американского штата Нью-Джерси, которая совратила и год насиловала 13-летнего школьника, предъявили новые обвинения. Выяснилось, что она снимала с мальчиком порно.

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