Учительница 12 раз занялась сексом с 13-летним школьником

В США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего подростка и 12 раз вступила с ним в сексуальную связь. Об этом пишет Laredo Morning Times.

27-летнюю Адриану Мариэль Руллан, которая работала в средней школе округа Уэбб, взяли под стражу 20 декабря. Расследование в ее отношении началось 27 ноября, когда родители пострадавшего сообщили администрации учебного заведения о неподобающем поведении учительницы. Родные подростка заподозрили неладное, когда у него внезапно появились деньги на дорогие покупки. Он объяснил это наличием неких «хороших друзей».

Отчим проверил онлайн-счет школьника и обнаружил, что он несколько раз получал переводы от некой женщины по фамилии Руллан. Затем он обнаружил сообщение с розовыми сердечками от некой Адрианы. Когда подросток узнал, что отчим проверил его аккаунты, он сбежал из дома.

Когда отчим набрал номер Адрианы, ему ответила взрослая женщина. Она призналась, что является учительницей подростка, и предложила помощь в его поисках. Позже школьник нашелся, а Руллан продолжала звонить его семье и просить о личной встрече. Родители подростка написали на нее заявление в полицию. В частности, они заявили, что после инцидента с побегом их сын «пытался навредить себе».

Хотя женщина отрицала неподобающие контакты с учеником, из их переписки следовало, что в период с 18 августа по 19 ноября они 12 раз занимались сексом в стенах школы. В разговоре с родителями подростка, который был записан, женщина сказала: «Я знаю, что облажалась. Я же взрослый человек, нужно было быть умнее». При этом на допросах она продолжает отрицать, что ее отношения со школьником носили сексуальный характер.

Женщину обвинили в изнасиловании лица, не достигшего 13-летнего возраста. В данный момент она освобождена под залог. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальных классов, которая совратила 15-летнего подростка. По версии следствия, 33-летняя женщина установила доверительные отношения со школьником, после чего занялась с ним сексом.