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02:27, 25 декабря 2023Из жизни

Учительница 12 раз занялась сексом с 13-летним школьником

Фото: Webb County Sheriff's Office

В США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего подростка и 12 раз вступила с ним в сексуальную связь. Об этом пишет Laredo Morning Times.

27-летнюю Адриану Мариэль Руллан, которая работала в средней школе округа Уэбб, взяли под стражу 20 декабря. Расследование в ее отношении началось 27 ноября, когда родители пострадавшего сообщили администрации учебного заведения о неподобающем поведении учительницы. Родные подростка заподозрили неладное, когда у него внезапно появились деньги на дорогие покупки. Он объяснил это наличием неких «хороших друзей».

Отчим проверил онлайн-счет школьника и обнаружил, что он несколько раз получал переводы от некой женщины по фамилии Руллан. Затем он обнаружил сообщение с розовыми сердечками от некой Адрианы. Когда подросток узнал, что отчим проверил его аккаунты, он сбежал из дома.

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Когда отчим набрал номер Адрианы, ему ответила взрослая женщина. Она призналась, что является учительницей подростка, и предложила помощь в его поисках. Позже школьник нашелся, а Руллан продолжала звонить его семье и просить о личной встрече. Родители подростка написали на нее заявление в полицию. В частности, они заявили, что после инцидента с побегом их сын «пытался навредить себе».

Хотя женщина отрицала неподобающие контакты с учеником, из их переписки следовало, что в период с 18 августа по 19 ноября они 12 раз занимались сексом в стенах школы. В разговоре с родителями подростка, который был записан, женщина сказала: «Я знаю, что облажалась. Я же взрослый человек, нужно было быть умнее». При этом на допросах она продолжает отрицать, что ее отношения со школьником носили сексуальный характер.

Женщину обвинили в изнасиловании лица, не достигшего 13-летнего возраста. В данный момент она освобождена под залог. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальных классов, которая совратила 15-летнего подростка. По версии следствия, 33-летняя женщина установила доверительные отношения со школьником, после чего занялась с ним сексом.

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      Никита Савин
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