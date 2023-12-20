Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником

В США арестовали учительницу начальных классов, которая совратила 15-летнего подростка и снимала с ним видео сексуального содержания. Об этом сообщает Inside Edition.

33-летнюю Шерри Бернал из города Глендора, штат Калифорния, взяли под стражу в середине декабря. По версии следствия, женщина установила доверительные отношения со школьником, после чего занялась с ним сексом. Бернал обвинили в хранении детской порнографии, а также «использование несовершеннолетнего для изготовления непристойных материалов».

В данный момент женщина освобождена под залог в 180 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Бернал пока не заявляла о признании своей вины. Также неизвестно, наняла ли она адвокатов. Помимо полиции, к расследованию подключилось Министерство внутренней безопасности США.

Ранее сообщалось, что в США бывшей учительнице актерского мастерства, подозреваемой в сексуальной связи с 14-летним учеником, удалось заключить сделку со следствием и избежала тюрьмы. Женщина на два года запретили покидать дом для любых целей, кроме работы и обучения.

