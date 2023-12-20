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08:02, 20 декабря 2023Из жизни

Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником

Sherry Bernal

Sherry Bernal. Фото: West Covina Police Department

В США арестовали учительницу начальных классов, которая совратила 15-летнего подростка и снимала с ним видео сексуального содержания. Об этом сообщает Inside Edition.

33-летнюю Шерри Бернал из города Глендора, штат Калифорния, взяли под стражу в середине декабря. По версии следствия, женщина установила доверительные отношения со школьником, после чего занялась с ним сексом. Бернал обвинили в хранении детской порнографии, а также «использование несовершеннолетнего для изготовления непристойных материалов».

В данный момент женщина освобождена под залог в 180 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Бернал пока не заявляла о признании своей вины. Также неизвестно, наняла ли она адвокатов. Помимо полиции, к расследованию подключилось Министерство внутренней безопасности США.

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      Никита Савин
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