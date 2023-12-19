Учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником

В США бывшей учительнице актерского мастерства, подозреваемой в сексуальной связи с несовершеннолетним, удалось заключить сделку со следствием и избежать тюремного срока. Об этом сообщает сайт Law & Crime.

По версии следствия, 31-летняя Бриттини Лопес-Мюррей из города Майами, штат Флорида, несколько раз занималась сексом с 14-летним учеником. Против нее было возбуждено два уголовных дела. В октябре 2021 года женщину арестовали.

Лопес-Мюррей признала вину по шести предъявленным ей обвинениям и с согласия семьи пострадавшего заключила сделку со следствием. По ее условиям, женщине в течение двух лет будет запрещено покидать дом для любых целей, кроме работы и обучения. После этого ей предстоит десять лет испытательного срока. Кроме того, она пройдет специальный курс для людей с психическим отклонениями, совершавших сексуальные преступления.

Об отношениях Лопес-Мюррей с учеником стало известно благодаря его сестре: она заметила, что подросток переписывается с учительницей. Следствие выяснило, что она несколько раз забирала его с баскетбольных тренировок и занималась с ним сексом в своем автомобиле. Кроме того, она присылала ему свои обнаженные фотографии и непристойные сообщения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мериленд арестовали 41-летнюю учительницу по подозрению в сексуальных отношениях с учеником. Юноша дал показания в полиции и предоставил сообщения от преподавателя.