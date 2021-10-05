Учительницу арестовали за секс с 15-летним школьником

В американском штате Мэриленд арестовали школьную учительницу, подозреваемую в сексуальных отношениях с одним из своих учеников. Об этом сообщает местное издание The Capital.
Расследование началось летом, когда 17-летний юноша признался матери, что занимался сексом со своей учительницей английского языка, 41-летней Дженнифер Арнольд, Это происходило, когда школьнику было 15 и 16 лет. В этот период Арнольд была его опекуном, и он жил у нее дома.
Юноша дал показания полиции и предоставил следствию более ста текстовых сообщений сексуального характера, которыми он обменивался с учительницей.
Арнольд настаивает на своей невиновности и утверждает, что ученик неоднократно насиловал ее. Она не смогла объяснить, почему в ее переписке с юношей обсуждался секс.
Женщину обвиняют в сексуальных злоупотреблениях в отношении несовершеннолетнего, а также в сексуальных преступлениях третьей и четвертой степени, совершенных лицом, обладающим властью над своей жертвой.
Ранее сообщалось, что американском штате Калифорния полиция арестовала 39-летнюю учительницу по обвинению в изнасиловании 14-летнего ученика. Ее задержали после анонимного доноса.