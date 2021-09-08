Учительница совратила 14-летнего подростка и попала под следствие

39-летняя учительница из США совратила 14-летнего школьника и оказалась в тюрьме

В американском штате Калифорния учительница попала под следствие по обвинению в изнасиловании 14-летнего подростка и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает California New Times.

39-летняя Кристал Джексон была арестована детективом отдела по борьбе с сексуальными преступлениями округа Фресно после анонимного доноса. С 2020 года женщина работала учителем в Независимой школе Маунтин-Вью.

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По данным следствия, педагог из США совратила и трижды вступала в сексуальные отношения со школьником, которому на тот момент было 14 лет. Ей предъявлены обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, непристойном поведении в присутствии малолетнего и общении с ребенком с целью совершения тяжкого преступления. Сообщается, что женщина состоит в браке.

В данный момент Джексон отпущена под залог в 215 тысяч долларов (около 16 миллионов рублей). Окружные кураторы школы, где произошло преступление, подтвердили, что сотрудничают с правоохранительными органами, однако отказались давать комментарии по делу.

Шериф округа Фресно выразил опасение, что у Джексон могли быть и другие жертвы, и призвал их обратиться в полицию. В данный момент следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас 34-летняя учительница Эмили Мари Андерсон была арестована по обвинению в изнасиловании ребенка. На момент совершения преступления ее жертве было 15 лет.