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Учительница занялась сексом с 15-летним учеником и оказалась в тюрьме

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Фото: New Braunfels Police Department

В американском штате Техас учительница совратила 15-летнего ученика и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает KSAT-TV.

34-летняя Эмили Мари Андерсон была арестована в понедельник, 16 августа, и обвинена в изнасиловании ребенка. По данным следствия, она занималась сексом с учеником, когда работала учителем в школе Canyon High School в Сан-Антонио.

В 2020-2021 учебном году она работала педагогом инклюзивного образования и помощником руководителя команды чирлидинга.

«Я понимаю, насколько тревожной может быть информация о том, что один из наших учителей совершил подобное преступление. Но я хочу, чтобы вы знали, что наша администрация готова ответить на любые связанные с этой ситуацией вопросы», — говорится в заявлении директора школы Дастина Девиссона.

Он также добавил, что при приеме на работу потенциальные кандидаты проходят полную проверку, в том числе выясняется, не было ли у них судимостей, чтобы в школе работали только «преподаватели, заботящиеся об интересах учащихся».

Андерсон поместили в местную тюрьму. Ей установлен залог в размере 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей). Полиция штата просит выйти на связь других возможных жертв домогательств бывшего педагога.

Ранее сообщалось, что в американском штате Арканзас учительница физкультуры совратила 16-летнюю ученицу. В памяти смартфона педагога полицейские обнаружили компрометирующие ее фотографии.

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