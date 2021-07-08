Учительницу приговорили к тюрьме за секс с 14-летним школьником

В Австралии бывшую учительницу географии приговорили к тюремному заключению за совращение 14-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Моника Элизабет Янг (Monica Elizabeth Young) несколько раз вступала в сексуальные отношения со своим учеником в период с 24 июня по 7 июля 2020 года. Среди прочего, женщина заставляла подростка «совершать сексуальные действия» по видеосвязи и присылала ему свои фотографии по Snapchat. Кроме того, она предлагала ему заняться сексом в школе и щупала его, пока младшеклассники смотрели мультфильм в соседнем помещении.

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Янг несколько раз занималась сексом с учеником, причем это происходило как в учебном заведении, так и за его пределами. Их отношения прекратились, когда тетя и двоюродный брат подростка заметили его в машине учительницы и сообщили об этом руководству школы.

Суд заявил, что Янг «использовала уязвимость ученика и манипулировала им». В результате отношения мальчика с семьей оказались «разрушены».

«Я никогда не думала, что окажусь одной из этих... Я никогда не нарушала закон, — сказала Янг в суде. — Надеюсь, мальчик и его семья смогут простить меня». Ее приговорили к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения. Она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении не ранее октября 2023 года.

Ранее Янг утверждала, что во время дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, ученик вел себя вызывающе и присылал ей «неуместные комментарии». Учительница утверждает, что забанила его в Google Classroom, однако он стал слать ей личные сообщения непристойного характера в социальных сетях. После этого Янг начала дерзко отвечать ученику, намекая, что у него «не хватит смелости» заняться с ней сексом.