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22:24, 4 августа 2026 (обновлено: 22:36, 4 августа 2026)Мир

Китай показал возможности по нанесению авиационного ядерного удара

China Daily: ВС КНР впервые показали возможности по нанесению ядерного удара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Китая впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Об этом сообщила газета China Daily.

Армия КНР продемонстрировала удар по вражескому флоту в рамках смоделированного боевого сценария. По данным издания, судя по опубликованным кадрам, стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 нес авиационную баллистическую ракету JL-1. «Китайские военные впервые продемонстрировали работу своей системы воздушного ядерного удара», — говорится в сообщении.

Ранее американское издание 19FortyFive заявило, что Пекин наращивает ядерный потенциал рекордными темпами. Менее чем за десятилетие Китай увеличил количество ядерных боеголовок в своем арсенале в три раза.

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