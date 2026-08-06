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01:33, 6 августа 2026Бывший СССР

Названо число оставшихся без света жителей Днепропетровской области

В Днепропетровской области без света остались 126 тыс. домохозяйств
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровской области в результате ударов по энергообъектам без света остались 126 тысяч домохозяйств. Об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что без света остались домохозяйства в Никополе, Марганце, Покрове и соседних населенных пунктах.

«Энергетики ДТЭК начали восстановление, как только это стало возможным. Однако повреждения значительны — ремонт потребует времени», — говорится в сообщении.

Ранее появились кадры, как ВС России ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» поразили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.

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