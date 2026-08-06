Собянин: Три летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 8:30 до 22:00 4 августа Украина выпустила в сторону Московского региона 184 беспилотных летательных аппарата. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах.