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01:48, 6 августа 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА

Собянин: Три летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 8:30 до 22:00 4 августа Украина выпустила в сторону Московского региона 184 беспилотных летательных аппарата. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах.

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