Три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
«Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 8:30 до 22:00 4 августа Украина выпустила в сторону Московского региона 184 беспилотных летательных аппарата. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах.