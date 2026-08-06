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01:52, 6 августа 2026 (обновлено: 01:55, 6 августа 2026)Мир

Трамп предсказал США жизнь в аду

Трамп: В США к концу года из-за демократов начнется жизнь в аду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже к концу года может наступить жизнь в аду. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп уточнил, что в США может начаться жизнь в аду из-за выдвигающихся на должности в Конгресс демократов, которые сочувствуют идеологии социализма. «В конце года ничего не будет, а только смерть, нищета, жизнь в аду. Грязь, преступность, разрушение, стыд», — заявил он единомышленникам в Лас-Вегасе.

По мнению американского лидера, кандидаты на выборные должности от демократов, дающие обещания, похожие на идеи социализма, являются «величайшей угрозой» для Соединенных Штатов.

Ранее демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки.

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