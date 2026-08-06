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02:06, 6 августа 2026Наука и техника

Названы самые надежные бренды телевизоров

Sony назвали самым надежным производителем телевизоров по версии Tom’s Guide
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alena Veasey / Shutterstock / Fotodom

Читатели портала Tom’s Guide выбрали бренды телевизоров, которым они больше всего доверяют. Заметка опубликована на сайте медиа.

Всего в голосовании издания приняли участие 3200 подписчиков. Самым надежным производителем телевизоров они назвали Sony — за эту торговую марку отдали 32 процента голосов. Ниже расположились корейские компании LG и Samsung — 25 и 24 процентов соответственно. В рейтинг также включили TCL (11 процентов), Hisense (6 процентов) и Vizio (1 процент).

По словам специалистов портала, они в целом согласны с решением читателей. В материале говорится, что устройства Sony лидируют в тестах производительности. Однако телевизоры японского бренда имеют серьезный недостаток — как правило, они заметно дороже аналогов от конкурентных брендов. «К сожалению, цена этой стабильности часто ложится на покупателя», — заключили авторы.

Также авторы Tom’s Guide заметили, что Sony в основном представлена в премиальном сегменте телевизоров. Напротив, TCL и Hisense выпускают сравнительно недорогие модели для широкого круга пользователей.

В середине июля журналисты издания BGR заявили, что при повышенном нагреве срок службы телевизора может сократиться. Они рекомендовали чаще выключать девайс в жаркую погоду и не допускать, чтобы на устройство попадали прямые солнечные лучи.

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