Названы самые надежные бренды телевизоров

Sony назвали самым надежным производителем телевизоров по версии Tom’s Guide

Читатели портала Tom’s Guide выбрали бренды телевизоров, которым они больше всего доверяют. Заметка опубликована на сайте медиа.

Всего в голосовании издания приняли участие 3200 подписчиков. Самым надежным производителем телевизоров они назвали Sony — за эту торговую марку отдали 32 процента голосов. Ниже расположились корейские компании LG и Samsung — 25 и 24 процентов соответственно. В рейтинг также включили TCL (11 процентов), Hisense (6 процентов) и Vizio (1 процент).

По словам специалистов портала, они в целом согласны с решением читателей. В материале говорится, что устройства Sony лидируют в тестах производительности. Однако телевизоры японского бренда имеют серьезный недостаток — как правило, они заметно дороже аналогов от конкурентных брендов. «К сожалению, цена этой стабильности часто ложится на покупателя», — заключили авторы.

Также авторы Tom’s Guide заметили, что Sony в основном представлена в премиальном сегменте телевизоров. Напротив, TCL и Hisense выпускают сравнительно недорогие модели для широкого круга пользователей.

В середине июля журналисты издания BGR заявили, что при повышенном нагреве срок службы телевизора может сократиться. Они рекомендовали чаще выключать девайс в жаркую погоду и не допускать, чтобы на устройство попадали прямые солнечные лучи.