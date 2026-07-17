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07:46, 17 июля 2026Наука и техника

Описана опасность перегрева телевизора

BGR: Из-за сильного перегрева телевизор раньше положенного выйдет из строя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

При повышенном нагреве срок службы телевизора может сократиться. Об этом сообщает издание BGR.

В заметке говорится, что в небольшом нагреве корпуса и передней панели телевизора нет ничего страшного, так как температура компонентов устройства повышается во время работы. При этом специалисты портала описали, чем грозит опасность сильного перегрева этого вида домашней техники.

Сильный нагрев экрана и других компонентов связали с сокращением срока службы устройства. Журналисты объяснили, что при перегреве детали телевизора изнашиваются значительно быстрее, чем при обычном использовании.

В качестве профилактической меры авторы BGR посоветовали отключать телевизор, если он не используется. Также они рекомендовали пользователей следить, чтобы на устройство не попадали прямые солнечные лучи. «Даже если ваш телевизор не бликует, все равно следует закрывать шторы в жаркий день», — пояснили журналисты.

В заключение авторы рассказали, что некоторые модели могут иметь специальные режимы работы, увеличивающие яркость или улучшающие плавность картинки. Если телевизор стал сильно нагреваться, то эти режимы посоветовали временно отключить.

Ранее авторы портала XDA рассказали, что USB-порты телевизора можно использовать, чтобы подзарядить смартфон или переустановить прошивку устройства. Также они описали способ превращения девайса в «медиастену».

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