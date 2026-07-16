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15:06, 16 июля 2026Наука и техника

Перечислены необычные способы использования телевизора

XDA: USB-порты в телевизорах пригодятся для обновления и подключения аксессуаров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AlexanDior / Shutterstock / Fotodom

Журналисты портала XDA рассказали, зачем нужны USB-разъемы в телевизоре. Материал опубликован на сайте издания.

По словам авторов, пользователи телевизоров обычно занимают HDMI-порты устройства, но многие не знают предназначение USB-разъемов. В первую очередь специалисты отметили, что через USB можно обновить прошивку девайса, если он выйдет из строя. Программное обеспечение (ПО) для конкретной модели обычно можно скачать с сайта производителя.

Также к аппарату можно подключить различные аксессуары — например, клавиатуру или мышь. В этом случае телевизор может заменить монитор компьютера. Кроме того, с помощью USB-разъема устройство можно превратить в «медиастену», включив цикличное отображение фотографий или видео.

В заключение журналисты рассказали, что USB-порты в телевизорах можно использовать для зарядки смартфонов и прочей мелкой электроники, так как на разъемы подается ток — мощностью от 2 до 5 ватт. Специалисты отметили, что зарядка будет продолжаться, пока работает телевизор.

В июне авторы издания How-To Geek рассказали, что постоянные перезагрузки роутера не помогут решить серьезные проблемы с домашним интернетом. Специалисты рекомендовали перенастроить маршрутизатор и установить его в новое место.

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