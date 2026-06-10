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10:26, 10 июня 2026Наука и техника

Названы способы улучшить интернет дома

How-To Geek: Эффект от постоянных перезагрузок роутера назвали временным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vadim Bogulov / Unsplash

Постоянные перезагрузки роутера не помогут решить серьезные проблемы с домашним интернетом. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты медиа высмеяли самый частый совет, который дают пользователям при проблемах с домашним интернетом — перезагрузить роутер. По их словам, это может временно решить проблему, но для улучшения скорости интернета нужно следовать другим рекомендациям. Авторы издания назвали способы сделать интернет-соединение стабильнее.

В первую очередь журналисты рекомендовали переместить маршрутизатор в другое место, чтобы избежать «мертвых зон». «Переместите устройство ближе к роутеру, попробуйте другой браузер или приложение», — говорится в заметке. Также специалисты посоветовали проверить, чтобы скорость на всех подключенных к Wi-Fi девайсах была одинаковой.

Полезным способом авторы отчета назвали подключение гаджетов к разным сетям. По их словам, устройства умного дома, телевизоры, роботы-пылесосы и прочие гаджеты, которым не нужна быстрая скорость интернета, лучше связать с сетью, работающей на частоте 2,4 герц. Смартфоны и ноутбуки лучше настроить на более быструю частоту 5 герц. Также можно попробовать обновить прошивку роутера. В материале говорится, что если все описанные способы не помогли, то имеет смысл задуматься о покупке нового маршрутизатора.

В начале июня журналисты XDA рекомендовали подключать разные домашние устройства к разным сетям Wi-Fi, чтобы домашний интернет был более стабильным. Специалисты посоветовали настроить две сети — работающие на частотах 2,4 и 5 гигагерц.

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