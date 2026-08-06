Вэнс подтвердил расхождения во взглядах с одним известным политиком

Вэнс подтвердил расхождения в политических взглядах с Нетаньяху

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подтвердил, что между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху случаются расхождения во взглядах. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

Ранее Axios написал, что разногласия Вэнса и Нетаньяху насчет дипломатии и продолжения военных действий Ирана переросли во взаимные личные претензии.

«Когда наши интересы совпадают с израильскими, мы обсуждаем, как достичь этих общих целей. Когда моя точка зрения расходится с позицией премьер-министра Израиля, мы откровенно об этом говорим», — объяснил вице-президент.

Вэнс также отметил, что Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию во время их последнего разговора. Он не чувствовал, что премьер оказывает на него давление.

Как отмечал портал, напряженность между политиками нарастала за кулисами — Нетаньяху был недоволен публичной критикой в свой адрес со стороны Вэнса, а также в частном порядке критиковал роль американского вице-президента в войне с Ираном. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху поговорил с Вэнсом о его недавней критике израильского правительства и о позиции Израиля среди республиканцев.

В конце июля Нетаньяху назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом превосходной, отметив, что это «не просто слова». По мнению премьер-министра Израиля, беседа прошла в атмосфере полного партнерства