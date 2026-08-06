Известная певица решила стать порномоделью

В Японии бывшая участница айдол-группы стала моделью OnlyFans

В Японии бывшая участница айдол-группы Magic Palette стала порномоделью. Об этом сообщает издание Khaosod English.

Хана Канадэ Мока ушла из группы после ссоры с другими участницами. Их отношения ухудшались в течение всего года. Конфликт достиг пика за день до концерта, когда одна из певиц обнародовала личные материалы из закрытого аккаунта девушки в соцсети.

После этого случая Мока решила оставить музыкальную карьеру и теперь размещает контент на сервисе MyFans, представляющем собой японский аналог OnlyFans. По ее словам, к такому выбору ее подтолкнул опыт работы айдолом и желание самостоятельно определять свой путь.

В японской поп-культуре айдолы — отдельная категория звезд, которые должны поддерживать непорочный имидж. Их карьеру могут разрушить даже романтические отношения, ставшие достоянием общественности.

В 2024 году победительница конкурса «Мисс Япония» Каролина Сиино отказалась от титула из-за романа с женатым мужчиной. В Японии участницы конкурсов красоты относятся к категории айдолов.