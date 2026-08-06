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07:00, 6 августа 2026АвтоЭксклюзив

Названа причина внезапного ступора у женщин-автомобилисток на дороге

Львовский: В опасный момент мозг женщины-водителя перегружен, что и вызывает ступор
Марина Аверкина

Почему у некоторых женщин за рулем может случиться ступор, «Ленте.ру» рассказал психолог Сергей Львовский.

По его мнению, эволюционные механизмы наделили женщину более обостренным чувством угрозы. «Женщина отвечает не только за себя, но и за потомство. И поэтому цена ошибки очень высокая. Женщины реагируют на угрозы, даже когда эти угрозы мнимые», — говорит специалист. Женский мозг научился реагировать даже на воображаемую опасность, выстраивая целостную картину из мелких деталей. Львовский подчеркнул, что повышенный уровень тревожности в данном случае является естественной нормой.

Важно понимать, что реакция на неожиданное событие может выражаться по-разному. В одном случае это полная заторможенность и ступор, в другом — хаотичные и лишние действия: резкое ускорение, экстренное торможение или беспорядочное маневрирование. Эксперт уточнил, что обе эти крайности являются проявлением одного и того же явления — импульсивности, но только с противоположными векторами.

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Психолог рассказал, что на поведение водителя влияют три ключевых фактора. Первый — объективный уровень сложности ситуации. Второй — сугубо личное восприятие этой опасности конкретным человеком. Третий — наличие доведенных до автоматизма навыков и опыта. При столкновении с непредвиденными обстоятельствами срабатывают именно рефлексы, и, если они не наработаны, наступает замешательство.

Львовский не считает такие сбои исключительно женской особенностью. Мужчины тоже подвержены критическим провалам в реакциях, однако проявляется это иначе. У водителей-мужчин чаще срабатывает агрессивная импульсивность, в то время как представительницы прекрасного пола склонны именно к замиранию.

Главное различие, по словам специалиста, кроется в механизме принятия решений. В опасный момент водитель-женщина может мысленно перебирать слишком много возможных сценариев дальнейших действий. Когда вариантов становится чересчур много, мозг не справляется с выбором одного из них, что и вызывает оцепенение.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила причины лихачества некоторых водителей на дорогах.

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