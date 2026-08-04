Россиянам объяснили причины лихачества некоторых водителей на дорогах

Психолог Ликунова: Большинство лихачей едут не к месту назначения, а за ощущением

Почему некоторые водители вместо соблюдения скоростного режима пренебрегают им и несутся, никуда не опаздывая при этом, «Ленте.ру» объяснила кризисный психолог Варвара Ликунова.

«С точки зрения психологии, любовь к быстрой езде далеко не всегда связана с характером человека. За рулем мы вообще становимся немного другими людьми. Автомобиль дает ощущение защищенности, контроля и даже некоторой вседозволенности. Нам начинает казаться, что мы полностью управляем ситуацией, а мозг очень любит это чувство», — говорит специалист.

По ее словам, есть люди, которым от природы необходим более высокий уровень эмоций и впечатлений. Им важно постоянно чувствовать вкус жизни. «Они быстрее устают от рутины, чаще ищут новые ощущения и сильнее нуждаются в эмоциональном подъеме. Для них скорость становится одним из самых простых способов буквально за несколько секунд получить мощный выброс адреналина, дофамина и ощущение свободы», — объясняет эксперт.

Нередко любовь к скорости оказывается вовсе не про скорость, подчеркивает она. «Иногда человек нажимает на педаль газа после тяжелого разговора, неприятностей на работе или внутреннего напряжения. Скорость становится способом на время убежать от своих переживаний. Пока стрелка спидометра ползет вверх, проблемы словно остаются где-то позади. Человек чувствует себя сильнее, увереннее и свободнее», — говорит Ликунова.

Есть и еще одна причина, о которой редко говорят. По словам психолога, для некоторых людей быстрая езда становится способом доказать себе, что они контролируют свою жизнь. Чем больше вокруг неопределенности, тем сильнее может быть желание взять под контроль хотя бы что-то, и автомобиль дает эту иллюзию почти мгновенно.

«А еще наш мозг любит убеждать нас, что неприятности случаются с кем угодно, только не с нами. Многие лихачи прекрасно понимают все риски, но в конкретный момент эмоции оказываются сильнее рациональных доводов. Среди любителей скорости попадаются не только агрессивные или безответственные водители. Это могут быть совершенно спокойные в обычной жизни люди, которым в конкретный момент не хватает эмоций, свободы или возможности забыть о проблемах», — подчеркивает специалист.

«Главный парадокс заключается в том, что большинство любителей быстрой езды едут вовсе не к месту назначения. Они едут за ощущением. Только иногда цена этих нескольких секунд оказывается слишком высокой не только для них самих, но и для тех, кто просто оказался рядом», — подытожила кризисный психолог.

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