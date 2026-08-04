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08:10, 4 августа 2026 (обновлено: 08:11, 4 августа 2026)Мир

Раскрыт новый подход Ирана к переговорам с США

Reuters: Иран отказался от гибкости в переговорах с США и создает рычаги давления
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash.com

Руководство Ирана пришло к выводу, что прежние попытки проявить гибкость в отношениях с США не принесли ожидаемого результата и лишь осложнили позицию Тегерана на переговорах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

«Предыдущие попытки проявить гибкость лишь привели к усилению давления со стороны Вашингтона, что подтверждает мнение о необходимости создания рычагов влияния до начала содержательных переговоров», — сказано в сообщении.

По словам источника, иранское руководство убеждено, что президент США Дональд Трамп воспринимает уступки как проявление слабости и отвечает на них усилением давления. В Тегеране считают, что добиться прогресса в переговорах можно лишь при наличии достаточных рычагов влияния, которые позволят вести диалог с Вашингтоном на равных условиях.

Ранее стало известно, что Тегеран отказался принять последнее предложение Вашингтона об открытии Ормузского пролива.

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