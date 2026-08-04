Аналитики не увидели поводов для устойчивого роста российского рынка акций

Аналитик Суверов: Все, кто хотел сбросить акции на Мосбирже, уже сделали это

Поводов для устойчивого роста российского фондового рынка, котировки которого выросли в последнее время после продолжительного падения, сейчас не видно, считает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров, которого цитирует «Коммерсантъ».

Отмечается, что одним из немногих факторов, которые поддерживают рынок, является ожидание дивидендных выплат со стороны крупных игроков. Ранее эксперты связывали надежды на дальнейший рост отечественного рынка акций с расчетом на реинвестирование дивидендов. Старший аналитик по стратегии на российском рынке акций компании «Эйлер» Лидия Михайлова оценила показатель примерно в 300 миллиардов рублей.

«Все, кто хотел сбросить акции, уже сделали это», — объяснил восстановление рынка инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Он указал, что, согласно данным ЦБ, в марте—июне институциональные участники выступали ключевыми нетто-продавцами акций и продавали акции «большими пакетами, что оказывало большее давление на котировки», в то время как нетто-покупателями выступали физлица.

Индекс Мосбиржи вырос накануне на 1,63 процента, до 2262,75 пункта. Индекс закрепился в районе 2250 пунктов, но потенциал дальнейшего восстановления ограничивают риски новых санкций США, атаки на инфраструктуру и отсутствие конкретики по срокам возможного возобновления переговоров по поводу украинского урегулирования, говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии инвестстратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина.