Более сотни туристов застряли в российском аэропорту из-за поломки самолета до Турции

Более 100 туристов застряли во Внуково на сутки из-за поломки самолета до Бодрума

Более сотни туристов застряли на сутки в московском аэропорту Внуково из-за поломки самолета до Бодрума (Турция). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рейса ТК3155 Turkish Airlines рассказали, что вылет изначально планировался в 2:55 ночи 3 августа. После посадки людей продержали в самолете до четырех утра и вернули в российский аэропорт, а позже — предоставили отель.

Сначала рейс перенесли на 18:00, затем — на 22:00. В итоге вылететь в Бодрум пассажиры смогли в 2:44 ночи 4 августа.

Ранее пассажиры одной из лучших авиакомпаний мира Emirates застряли на 10 часов в самолете. Один из них упал в обморок.