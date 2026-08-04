В России утвердили ГОСТ по управлению сотрудниками

Росстандарт рекомендовал не принуждать сотрудников к работе и давать им обратную связь

Согласно утвержденному Росстандартом новому ГОСТу на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который заработает с 1 февраля 2027 года, поощрение и поддержка участия в труде с большей вероятностью нежели принуждение «обеспечат результативность и устойчивость». Об этом сообщает РИА Новости.

В стандарте также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками, обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений, поддерживая принцип равенства в коллективе и давая сотрудникам обратную связь.

Отсутствия управления рабочей нагрузкой и неопределенности в отношении функций и задач управленцам ГОСТом предписывается предотвращать. Для этого рекомендуется регулярно анализировать рабочие задания, расписание сотрудников и должностные инструкции. В коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, также говорится в материалах.

В последнее время СМИ стали регулярно сообщать о новых ГОСТах, требования большинства из которых являются добровольными. В марте вступил в силу первый в отечественной истории ГОСТ на бананы, с 1 апреля впервые с 1986 года в стране обновили ГОСТ на белый хлеб, а позднее дойдет очередь и до глазированных творожных сырков.

Строгое соблюдение требований ГОСТов необходимо прежде всего в пищевой, строительной и энергетической промышленности, в других же сферах ужесточение требований может приводить привести к росту издержек и дополнительной бюрократизации работы, отмечал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко.