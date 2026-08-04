Военный эксперт Дандыкин: Дроны ВСУ летят из Сумской и Черниговской областей

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят из Сумской и Черниговской областей, проходя через Брянскую, Тульскую и Калужскую области, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жертвами ночной атаки на Чехов стали пять человек.

«Направление известное — это Сумская, Черниговская области. Они оттуда идут через Брянщину, через Тульскую область, через Калужскую — дорога на Москву. Соответственно, сначала рубежи дальние идут, их сбивают, потом уже дальнее Подмосковье. То, что прорывается, единицы, это уже здесь сбивают, в Москве. К сожалению, прорвались на этом рубеже несколько единиц, а вообще сотни [беспилотников ВСУ] идут», — сказал Дандыкин.

Эксперт также отметил, что 40-дневная операция президента Украины Владимира Зеленского была направлена на террор мирного населения.

«40 дней Зеленского прошли, у них сейчас установка на то, чтобы кошмарить мирное население и все, что связано с обеспечением жизни. [У ВСУ] сейчас не ладится все на фронте. И в портах наши наносят удары сейчас регулярно и, соответственно, с прибытием нового главкома [ВСУ Михаила] Драпатого, ярого нациста, который еще с Мариуполя известен своей лютой ненавистью ко всему, что касательно России. Он, наверное, в основном упражняется на этом, это его главная цель», — добавил Дандыкин.

3 августа ВСУ нанесли удар по курортному Геленджику. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка. Жертвами атаки стали 7 человек, еще 58 пострадали.