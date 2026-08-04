Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 4 августа 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали сделать экономику мобилизационной

Депутат Арефьев призвал сделать экономику России мобилизационной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Российскую экономику давно пора сделать мобилизационной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. С таким призывом он выступил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о необходимости перехода на военные рельсы, чтобы не нести потери среди мирного населения.

«Не знаю, что он имеет в виду под военными рельсами, но нашу экономику давно пора сделать мобилизационной. Сегодня у нас частная экономика. Для того, чтобы решить какие-то государственные задачи, надо уговаривать наших предпринимателей, чтобы они что-то сделали для страны, а они начинают торговаться. Им плевать, что у нас 6 триллионов не хватает в бюджете, они беспокоятся только о собственных выгодах», — высказался Арефьев.

Депутат объяснил, что понимает под этим термином переход предприятий под управление правительства с сохранением их в собственности предпринимателей. По его словам, это необходимо, чтобы власть выполняла государственные задачи в секторе экономики.

«Это даже не связано с тем, что сегодня какие-то военные действия идут. Просто надо производить ту продукцию, которую нам не дают за рубежом, а предприниматели делать не хотят этого. Мы на сегодняшний день не построили ни одного предприятия по производству товаров народного потребления. Мы все привыкли закупать в Китае. Сейчас нам Китай откажет в рубашках, в штанах, в обыкновенных вещах, а у нас ничего нет, нет легкой промышленности, которая бы могла нас одеть, обуть. Мало того, у нас легкая промышленность выведена в Узбекистан, поскольку там хлопок есть, в Киргизию», — заявил парламентарий.

Материалы по теме:
«Человек-то хороший, надо дать ему шанс» Компании держатся даже за неэффективных сотрудников. Почему их не торопятся увольнять?
«Человек-то хороший, надо дать ему шанс»Компании держатся даже за неэффективных сотрудников. Почему их не торопятся увольнять?
11 июля 2026
«Европейцам придется договариваться» Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне. Кому будет больнее?
«Европейцам придется договариваться»Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне. Кому будет больнее?
30 июля 2026

Даже если закончится специальная военная операция, санкции останутся, поэтому необходимо озаботиться о будущем уже сейчас, убежден политик.

«Будут кое-какие послабления, но санкции не снимут, поэтому надо переводить экономику под управление государства и решать те государственные задачи, которые нам нужны. Так было во все времена, даже во время Великой Отечественной войны в Германии, во Франции, везде экономику подчиняли правительству, потом, правда, снимали эти ограничения. На сегодняшний день если мы хотим выйти из кризиса, а экономика у нас с каждым днем все хуже и хуже работает, то нам нужно вводить мобилизационную экономику для того, чтобы ей управляло правительство в интересах всего государства, а не только отдельных лиц», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что крупнейший торговый партнер России, Китай, столкнулся с проблемой в экономике. В начале третьего квартала 2026 года деловая активность в КНР сократилась как в производственном секторе, так и в сфере услуг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    Российский бренд удалил рекламные фото с возлюбленной Джейсона Стэйтема
    Windows обвинили в слежке за пользователями
    Юань подорожал до 12 рублей
    В Госдуме назвали условие завершения СВО
    Русофобские настроения среди оппозиции Грузии объяснили
    К запуску фиксации нарушений ПДД дронами в России появились вопросы
    На Вашингтон обрушились пожары
    Зеленский анонсировал чистки в СБУ
    В России призвали сделать экономику мобилизационной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok