В России призвали сделать экономику мобилизационной

Депутат Арефьев призвал сделать экономику России мобилизационной

Российскую экономику давно пора сделать мобилизационной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. С таким призывом он выступил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о необходимости перехода на военные рельсы, чтобы не нести потери среди мирного населения.

«Не знаю, что он имеет в виду под военными рельсами, но нашу экономику давно пора сделать мобилизационной. Сегодня у нас частная экономика. Для того, чтобы решить какие-то государственные задачи, надо уговаривать наших предпринимателей, чтобы они что-то сделали для страны, а они начинают торговаться. Им плевать, что у нас 6 триллионов не хватает в бюджете, они беспокоятся только о собственных выгодах», — высказался Арефьев.

Депутат объяснил, что понимает под этим термином переход предприятий под управление правительства с сохранением их в собственности предпринимателей. По его словам, это необходимо, чтобы власть выполняла государственные задачи в секторе экономики.

«Это даже не связано с тем, что сегодня какие-то военные действия идут. Просто надо производить ту продукцию, которую нам не дают за рубежом, а предприниматели делать не хотят этого. Мы на сегодняшний день не построили ни одного предприятия по производству товаров народного потребления. Мы все привыкли закупать в Китае. Сейчас нам Китай откажет в рубашках, в штанах, в обыкновенных вещах, а у нас ничего нет, нет легкой промышленности, которая бы могла нас одеть, обуть. Мало того, у нас легкая промышленность выведена в Узбекистан, поскольку там хлопок есть, в Киргизию», — заявил парламентарий.

Даже если закончится специальная военная операция, санкции останутся, поэтому необходимо озаботиться о будущем уже сейчас, убежден политик.

«Будут кое-какие послабления, но санкции не снимут, поэтому надо переводить экономику под управление государства и решать те государственные задачи, которые нам нужны. Так было во все времена, даже во время Великой Отечественной войны в Германии, во Франции, везде экономику подчиняли правительству, потом, правда, снимали эти ограничения. На сегодняшний день если мы хотим выйти из кризиса, а экономика у нас с каждым днем все хуже и хуже работает, то нам нужно вводить мобилизационную экономику для того, чтобы ей управляло правительство в интересах всего государства, а не только отдельных лиц», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что крупнейший торговый партнер России, Китай, столкнулся с проблемой в экономике. В начале третьего квартала 2026 года деловая активность в КНР сократилась как в производственном секторе, так и в сфере услуг.