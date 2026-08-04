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15:53, 4 августа 2026 (обновлено: 16:17, 4 августа 2026)Бывший СССР

Появились кадры удара БПЛА по порту Николаева

Появилось видео поражения судов в порту Николаева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Появилось видео удара беспилотниками по судам в порту Николаева. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Изнанка».

«Поражение реактивными БПЛА "Герань-4" судов типа "сухогруз" в порту Николаева», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен и по одному судну в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины.

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