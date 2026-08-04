Появилось видео поражения судов в порту Николаева

Появилось видео удара беспилотниками по судам в порту Николаева. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Изнанка».

«Поражение реактивными БПЛА "Герань-4" судов типа "сухогруз" в порту Николаева», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен и по одному судну в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины.