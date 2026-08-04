Чепа назвал Германию одним из ключевых инициаторов антироссийской политики в Европе

Германия останется одним из ключевых инициаторов антироссийской политики в Европе в ближайшие годы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.

«Германия в ближайшие годы, вероятнее всего, останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе. Поэтому Москве важно следить не только за внешнеполитическими шагами Берлина, но и за внутренними процессами», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что следует следить за событиями в Германии, поскольку они существенно повлияют на действия немецкого правительства в будущем.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что наличие ядерного оружия сделает Финляндию страной-самоубийцей. По его словам, в Финляндии не могут понять, что именно Россия дважды давала стране возможность быть независимой.