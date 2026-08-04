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16:44, 4 августа 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на возможность Финляндии разместить ядерное оружие НАТО «в любой момент»

Сенатор Джабаров: Наличие ядерного оружия сделает Финляндию страной-самоубийцей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Наличие ядерного оружия сделает Финляндию страной-самоубийцей, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление из Хельсинки о том, что НАТО и США могут в любой момент разместить в стране ядерное оружие.

«Я, к сожалению, должен констатировать, что финские политики потеряли разум. Потому что наличие на их территории ядерного оружия делает эту страну, по сути, страной-самоубийцей. Потому что в случае, не дай бог, ядерного конфликта даже с тактическим ядерным оружием, страна Финляндия просто перестанет существовать. Это будет очень жаль», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, в Финляндии не могут понять, что именно Россия дважды давала стране возможность быть независимой.

«Они благодаря России поднялись, встали на ноги, а теперь они сами рубят сук, на котором сидят. Ну что ж, бог им судья», — заключил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что НАТО и США могут в любой момент разместить в Финляндии ядерное оружие. Он подчеркнул, что по данному вопросу в стране не было никаких публичных обсуждений. На практике США могут разместить ядерное оружие в любой момент, даже не уведомляя власти Финляндии, добавил он.

В июне президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте финского правительства. Изменения должны были вступить в силу 1 июля.

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