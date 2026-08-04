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15:59, 4 августа 2026 (обновлено: 16:20, 4 августа 2026)Мир

В Финляндии допустили размещение ядерного оружия НАТО «в любой момент»

Мема: НАТО и США могут в любой момент разместить в Финляндии ядерное оружие
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

НАТО и США могут в любой момент разместить в Финляндии ядерное оружие. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Теперь, когда Финляндия изменила закон о ядерном оружии, НАТО не нуждается в одобрении размещения ядерного оружия в Финляндии, если решит это сделать», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что по данному вопросу в стране не было никаких публичных обсуждений. На практике США могут разместить ядерное оружие в любой момент, даже не уведомляя власти Финляндии, добавил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил снятие запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступили в силу 1 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии, поскольку этот шаг представляет угрозу национальной безопасности России.

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