В Финляндии допустили размещение ядерного оружия НАТО «в любой момент»

Мема: НАТО и США могут в любой момент разместить в Финляндии ядерное оружие

НАТО и США могут в любой момент разместить в Финляндии ядерное оружие. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Теперь, когда Финляндия изменила закон о ядерном оружии, НАТО не нуждается в одобрении размещения ядерного оружия в Финляндии, если решит это сделать», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что по данному вопросу в стране не было никаких публичных обсуждений. На практике США могут разместить ядерное оружие в любой момент, даже не уведомляя власти Финляндии, добавил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил снятие запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступили в силу 1 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии, поскольку этот шаг представляет угрозу национальной безопасности России.