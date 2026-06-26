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17:15, 26 июня 2026Мир

Соседняя с Россией страна НАТО отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Президент Финляндии Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз ядерного оружия в страну
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте финского правительства.

«Президент республики одобрил этот проект», — говорится в заявлении. Изменения вступят в силу 1 июля.

Согласно законопроекту, было предложено убрать запрет из Закона об атомной энергии и перенести его в Уголовный кодекс с некоторыми исключениями, в частности, целей военной обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества.

Ранее пограничная охрана Финляндии начала закупку систем наблюдения, которые будут действовать на границе с Россией и вдоль побережья.

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