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23:30, 23 июня 2026Мир

Финляндия закупит систему противодействия дронам на границе с Россией

Погранохрана Финляндии закупит средства для противодействия дронам на границе с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Финляндия закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья. Об этом сообщила пограничная охрана страны.

Отмечается, что ведомство начало закупку систем наблюдения, которые будут действовать на границе с Россией и вдоль побережья. Уточняется, что «наиболее важные районы» получат такие системы в течение текущего года. Более полное покрытие будет обеспечено в 2027-2029 годах.

Ожидается, что на данную цель будет выделено 36 миллионов евро. Хельсинки намерен запросить средства у Европейского союза.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна всегда должна быть готова сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники. Он отметил, что вблизи с финской границей расположены российские стратегические объекты, в связи с этим нельзя исключать попадание украинских дронов в воздушное пространство Финляндии.

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