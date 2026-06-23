Финляндия закупит систему противодействия дронам на границе с Россией

Погранохрана Финляндии закупит средства для противодействия дронам на границе с Россией

Финляндия закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья. Об этом сообщила пограничная охрана страны.

Отмечается, что ведомство начало закупку систем наблюдения, которые будут действовать на границе с Россией и вдоль побережья. Уточняется, что «наиболее важные районы» получат такие системы в течение текущего года. Более полное покрытие будет обеспечено в 2027-2029 годах.

Ожидается, что на данную цель будет выделено 36 миллионов евро. Хельсинки намерен запросить средства у Европейского союза.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна всегда должна быть готова сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники. Он отметил, что вблизи с финской границей расположены российские стратегические объекты, в связи с этим нельзя исключать попадание украинских дронов в воздушное пространство Финляндии.