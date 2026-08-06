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05:04, 6 августа 2026 (обновлено: 05:06, 6 августа 2026)Экономика

Раскрыты денежные потери Украины от блокады портов

ТАСС: Украина потеряла от блокады портов около $1,05 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

С 22 июля Украина потеряла около 1,05 миллиарда долларов валютной выручки из-за фактической блокады своих морских портов. К такому выводу пришли в ТАСС на основе собственных подсчетов.

Ключевые торговые гавани страны — Одесса, Черноморск и Южный — остаются практически парализованными: согласно данным о движении судов, крупные иностранные торговые корабли в них не заходят.

Вся морская торговля сейчас идет только через порт Измаил, но его пропускная способность серьезно ограничена как возможностями самого порта, так и обслуживающей его железнодорожной сетью. Даже при максимальной загрузке инфраструктуры Измаил способен переработать не более 20 миллионов тонн в год, а в штатном режиме — около 13 миллионов.

Для сравнения: порты Большой Одессы в обычных условиях обрабатывали более 40 миллионов тонн. Ежедневные потери Украины, прежде всего от сокращения экспорта сельхозпродукции и стали, составляют около 70 миллионов долларов.

При этом имеющиеся данные о судоходстве не включают поставки военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев этого года в Россию въехали почти 14,5 тысячи граждан Украины.

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