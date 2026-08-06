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05:31, 6 августа 2026 (обновлено: 05:33, 6 августа 2026)Культура

Бар известного российского актера обвинили в антисанитарии

Бар актера Александра Робака обвинили в антисанитарии и испорченных продуктах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Робак

Александр Робак. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бар актера Александра Робака «Наука и жизнь», расположенный в центре Москвы, оказался в центре скандала: бывший сотрудник заведения сообщил о многочисленных нарушениях. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По его словам, в баре царила антисанитария — мясо хранилось с нарушениями, а блюда готовили из продуктов с истекшим сроком годности. Посетители якобы жаловались на плохое самочувствие после еды, а в отзывах упоминались мыши, грязь и завышенные счета. Недовольных гостей, как утверждается, выгоняли.

Проблемы коснулись и персонала: зарплату задерживали месяцами, а с барменов удерживали десятки тысяч рублей под предлогом инвентаризации. В феврале 2025 года сотрудник обратился в трудовую инспекцию на юридическое лицо бара — ООО «Плутос» — из-за невыплаты зарплаты и отсутствия письменного договора, после чего компании объявили предостережение.

Финансовое положение ООО «Плутос» также ухудшается: с конца 2025 года контрагенты подали не менее десяти исков на общую сумму около трех миллионов рублей. Налоговая задолженность компании на 1 июня 2026 года превышала 1,2 миллиона рублей. 60 процентов долей в ООО принадлежит самому Робаку, остальные 40 процентов распределены между продюсером Викентием Чевтаевым и предпринимателем Константином Ёлкиным, владельцем баров «Крапива», «Жигули» и «Лисица».

Это не первый случай крупных долгов в ресторанной практике актера. Ранее Робак был совладельцем компании, управлявшей Dream Bar Максима Лагашкина.

В июле Александр Робак признался, что Москва — его самый любимый город на Земле. По его словам, российская столица схожа с любимой девушкой и прекрасна в любую погоду.

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