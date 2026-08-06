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06:18, 6 августа 2026 (обновлено: 06:21, 6 августа 2026)Мир

Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки выступил с критикой России

Мэр Хиросимы Мацуи в годовщину бомбардировки раскритиковал РФ без упоминания США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки, выступил с критикой России и ее действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В своем выступлении Мацуи обвинил Россию, что она якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания», а также раскритиковал ее действия на Украине. При этом в первой части своей речи он не произносил слова Россия, называя ее «большой державой», однако позже прямо упомянул страну и украинский кризис.

Однако Мацуи не обозначил, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки со стороны Соединенных Штатов в ходе Второй мировой войны как «небольшой конфликт» между странами. До этого Мацуи осудил Трампа за сравнение ядерных бомбардировок Японии с американскими ударами по Ирану.

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