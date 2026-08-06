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Силовые структуры
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07:43, 6 августа 2026 (обновлено: 07:44, 6 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыт многомиллиардный ущерб от действий ВСУ в Курской области

СК: Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 млрд рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Следователи оценили ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, ущерб превысил 504 миллиарда рублей. При этом пока специалисты осмотрели 186 населенных пунктов Курской области.

За время спецоперации (СВО) ВСУ также повредили 53 объекта культурного наследия. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских «Марьино». Эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

В 2025 году ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивался в три миллиарда рублей.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области. Освободить регион от украинских военных удалось только в первом полугодии 2025 года.

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