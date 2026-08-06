В России заметно выросли продажи одного вида алкоголя

«Ъ»: Продажи брюта в России увеличились на 9,8 процента в январе-июне

По итогам первой половины 2026 года суммарные объемы продаж брюта (сухого игристого вина или шампанского с минимальным содержанием сахара) в России увеличились почти на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте спроса граждан на этот вид алкоголя сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

За отчетный период на внутреннем рынке было реализовано в общей сложности 4,58 миллиона декалитров (дал) брюта. Год к году показатель подскочил на 9,8 процента. Продажи сухих вин за это время выросли на 3,1 процента и достигли 794,9 тысячи дал.

Все остальные категории вина продемонстрировали отрицательную динамику. Так, продажи сладких, полусладких, полусухих и экстра-брюта сократились на 1,1-6 процентов. В целом в январе-июне в России продали 10,41 миллиона дал всех игристых вин. В годовом выражении показатель увеличился на 3,4 процента.

В качестве главных причин роста спроса на брют в России директор по продукту ООО «Кубань-Вино» Елена Мельникова назвала изменение предпочтений граждан и рост культуры потребления игристого. В Ladoga объяснили подобную динамику осознанным стремлением россиян к снижению потребления сахара и заботе о здоровье.

После введения повышенных импортных пошлин доля европейского вина на российском рынке начала стремительно снижаться, а освободившуюся нишу стали занимать отечественные производители. Если в бюджетном сегменте вино из РФ еще может конкурировать с продукцией из ЕС, подчеркивал энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery Илья Волошин, то в премиальном сегменте российские аналоги недотягивают по качеству.