Раскрыто число убитых при вторжении ВСУ в Курскую область россиян

СК: В Курской области из-за вторжения ВСУ погибли 640 человек

В Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 640 мирных жителей не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Еще 561 человек получили ранения. Петренко отметила, что у следователей есть доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Ограничивая свободное передвижение населения, бойцы ВСУ совершали особо тяжкие преступления против них, используя оружие и взрывные устройства.

Всего после вторжения возбуждено 711 уголовных дел, уже по 300 из них следователи завершили расследование, а приговоры судов вынесены в отношении 280 военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 504 миллиарда рублей.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области. Освободить регион от украинских военных удалось только в первом полугодии 2025 года.