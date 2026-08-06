Победа «Спартака» принесла россиянину 14 миллионов рублей

Победа «Спартака» над «Ахматом» принесла россиянину 14 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу красно-белых, поставив на такой исход 7,1 миллиона рублей. Перед началом матча коэффициент на это событие составлял 1,98.

«Ахмат» открыл счет в дебюте встречи, но москвичи забили дважды и одержали волевую победу. Этот результат принес игроку 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что клиент БК поставил на победу «Спартака» над «Ахматом» 5,62 миллиона рублей. Это позволило ему выиграть 11,5 миллиона.